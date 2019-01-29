Розмір допомоги по безробіттю від держави складає від 610 до 7 700 грн.

Розмір допомоги для безробітних залежить від розміру зарплати до моменту звільнення і від стажу роботи.

Про це під час прес-конференції повідомив в.о. голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко.

Він зазначив, що особи, які не мають жодного дня трудового стажу можуть розраховувати на допомогу від держави у розмірі 610 грн.

Для тих, хто мав високу заробітну плату до звільнення та стаж роботи, ця сума становить 7 700 грн.

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Валерій Ярошенко також додав, що кількість працюючих за останній рік зросла на 185 тис.

Відповідно на обліку Служби зайнятості стоїть 340 тис. осіб.

Раніше Факти ICTV писали про те, що в Україні середня зарплата перевищила 10,5 тис. грн.

Фото: НБУ