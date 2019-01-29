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Франція і Німеччина обговорюють місію ООН і ОБСЄ на Донбасі

Франція і Німеччина зараз розглядають пропозицію щодо розгортання на Донбасі спільної місії ООН і ОБСЄ.

ОБСЕ

Зараз Франція спільно з ФРН, підтримуючи зв’язок з російською і українською сторонами, вивчає пропозицію щодо місії ООН і ОБСЄ на Донбасі, повідомив журналістам представник МЗС Франції, пише Інтерфакс-Україна.

– Мирне врегулювання конфлікту на Донбасі залежатиме, перш за все, від політичного бажання сторін виконувати свої зобов’язання, – зазначив представник.

За його словами, виконання мінських домовленостей залишається єдиним шляхом вирішення кризи.

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Нагадаємо, раніше Павло Клімкін вже говорив про дану місію, однак Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік спростовував його слова.

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