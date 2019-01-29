Франція і Німеччина зараз розглядають пропозицію щодо розгортання на Донбасі спільної місії ООН і ОБСЄ.
Зараз Франція спільно з ФРН, підтримуючи зв’язок з російською і українською сторонами, вивчає пропозицію щодо місії ООН і ОБСЄ на Донбасі, повідомив журналістам представник МЗС Франції, пише Інтерфакс-Україна.
– Мирне врегулювання конфлікту на Донбасі залежатиме, перш за все, від політичного бажання сторін виконувати свої зобов’язання, – зазначив представник.
За його словами, виконання мінських домовленостей залишається єдиним шляхом вирішення кризи.
Читайте: ОБСЄ зафіксувала гаубиці бойовиків на Донбасі
Нагадаємо, раніше Павло Клімкін вже говорив про дану місію, однак Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік спростовував його слова.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+