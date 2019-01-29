На Кіровоградщині живе жінка з найбільшою кількістю зубів в Україні.

У Світловодську живе жінка, яка має 36 постійних повноцінних зубів, повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

– Найзубастіша в Україні жінка — Юлія Фоміна живе в Світловодську і працює бухгалтером. 4 додаткових корінних зуба є рідкісною аномалією, яка підтверджена рентгенівськими знімками та висновками лікарів стоматологічної клініки, — написала Вєтрова.