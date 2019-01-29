На Кіровоградщині живе жінка з найбільшою кількістю зубів в Україні.
У Світловодську живе жінка, яка має 36 постійних повноцінних зубів, повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.
– Найзубастіша в Україні жінка — Юлія Фоміна живе в Світловодську і працює бухгалтером. 4 додаткових корінних зуба є рідкісною аномалією, яка підтверджена рентгенівськими знімками та висновками лікарів стоматологічної клініки, — написала Вєтрова.
До слова, світовий рекорд надкомплекту зубів становить 37.
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Жінка-акула має 36 постійних повноцінних зубів. Найзубастіша в Україні жінка – Юлія Фоміна живе в Світловодську і працює…
Опубліковано Вєтровою Ланою Вівторок, 29 січня 2019 р.
Нагадаємо, японський мільярдер побив рекорд у Twitter.