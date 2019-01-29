Юлія Тимошенко разом із військовими та кіборгами вшанувала подвиг Героїв Крут, юнаків, які 101 рік тому стали на захист України, віддавши своє життя за наше майбутнє.

Про це передає прес-служба Юлії Тимошенко.

– Ці 500 юнаків тоді, 101 рік тому, отримали найвагомішу українську перемогу – моральну. Тому що саме тут вони народили силу нашого духу, нашу славу, незламність української нації та здатність протистояти будь-яким ворогам, – наголосила Юлія Тимошенко біля Меморіалу пам’яті Героїв Крут.

Бій під Крутами Юлія Тимошенко назвала величною звитягою, яка увійшла в історію нашої країни і до сьогодні дає нам силу:

– 101 рік тому наші хлопці тут, під Крутами, показали, як боротися за Україну.

Проте, як зауважила політик, наразі ця боротьба не завершена.

– Сьогодні біля мене стоять наші герої, які в той самий трагічний час початку війни, окупації стали за нас з вами, за наших дітей, онуків, нашу державу, – сказала Юлія Тимошенко, згадуючи про всіх українців, які зараз захищають нашу державу від російського агресора.

Зі свого боку військові, які також вшановували пам’ять Героїв Крут на місці бою на Чернігівщині, зазначили, що вони підтримують Юлію Тимошенко і бачать її справжнім національним лідером.

– Ми особисто ухвалили рішення підтримати нашого президента, а також Верховного головнокомандувача ЗСУ – Юлію Тимошенко, – сказав кіборг, голова Всеукраїнської спілки побратимів України Михайло Миньо.

Його підтримав і Сергій Смаглій (пішов на фронт добровольцем у 60 років, заступник командира реактивного дивізіону, 93 бригада):

– Я підтримую Юлію Тимошенко з 2002 року. Якщо треба віддати життя, я знаю, що ми готові… Справжні військові підтримують Юлію Тимошенко. Я можу сказати це за свою бригаду, яка зараз стоїть під Авдіївкою.

Юлія Тимошенко вкотре наголосила: здобуття миру в Україні сьогодні можливе за умови потужної армії та повернення до гарантій Будапештського меморандуму. Вона нагадала, що в 1994 році Україна відмовилась від третього за потужністю в світі ядерного потенціалу в обмін на гарантії безпеки та територіальної цілісності.

– Наше завдання: по-перше, залучити всіх, хто давав Україні гарантії у 1994 році, до реальних, вагомих міжнародних переговорів. Ми доб’ємося, щоб гаранти виконали свої гарантії, щоб в Україну прийшов справжній мир, а не його ілюзія. І я знаю, що так буде. Україна піде новим курсом, – наголосила Юлія Тимошенко.

Юлія Тимошенко разом із військовими та кіборгами поклала квіти до Меморіалу пам’яті Героїв Крут і розгорнула найбільший прапор України.