В останні місяці значно посилюється тенденція зростання рейтингу президента України Петра Порошенка, і вже очевидно, що він точно проходить до другого туру виборів.

Про це заявив блогер і політичний експерт Володимир Макарівський в соціальній мережі Facebook.

– Чим ближче дата виборів, тим більш напружена боротьба кандидатів і все чіткіше вимальовуються лідери цієї гонки. Причому, в числі фаворитів все впевненіше зміцнюється діючий президент, хоча ще восени картина була іншою.

Однак уже в грудні 2018 року опитування показали значне “зростання” Петра Порошенка – 13,8%. У той час як рейтинг Юлії Тимошенко залишався стабільним – 16,1%. А Володимир Зеленський, навпаки, пішов на зниження – 8,8%. Ці дані представили фонд Демократичні ініціативи імені Кучеріва та Центр Разумкова, – написав Макарівський.

На його думку, про те, що такий розклад – не випадковість, і вже можна говорити про тенденції, стало остаточно зрозуміло після публікації найсвіжіших рейтингів.

Так, за даними соціологічного опитування, проведеного Центром ім. Драгоманова, підтримка Порошенко практично зрівнялася з рейтингом його основного опонента: 17,1% проти 17,4% у Тимошенко.

– Це менше статистичної похибки! Відставання ж від лідерів у Зеленського, навпаки, значно зросло, склавши понад 7%. Пояснити зростання підтримки серед виборців чинного президента можна його останніми досягненнями в справах церковних. Отримання Томосу про автокефалію Української помісної православної церкви позначилося на рейтингу Порошенка, безумовно, позитивно. Це рішення дійсно підтримує більшість українців, люди розуміють, що воно є без перебільшення історичним, – підкреслив експерт.

Він зазначив, що крім Томосу, ближче до виборів прихильники Порошенка стали активніше згадувати і інші його реальні досягнення на посту президента, серед яких отримання безвізу і асоціації з ЄС, створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом, модернізація і значне зміцнення армії, формування антиросійської коаліції на міжнародній арені.

– Штабу Юлії Володимирівни в даній ситуації складно протиставити власні скільки-небудь значимі досягнення, тому вона опиняється в наздоганяючому положенні, по суті, повторюючи гасла Петра Олексійовича: армія, мова, віра на свій лад.

Про це, зокрема, говорить запрошення ветеранів АТО і патріарха Філарета на з’їзд Батьківщини, на якому відбувалося висунення Тимошенко в президенти. Втім, судячи з рейтингів, поки що ця технологія не довела своєї ефективності, – упевнений блогер.

За його словами, останні соціологічні опитування підтверджують тенденцію останніх місяців.

– Таким чином, можна констатувати, що до другого туру виборів президента гарантовано виходять Петро Порошенко і Юлія Тимошенко. Причому поки складно сказати, хто з них до моменту голосування буде вище в рейтингах.

Виходячи з наміченої тенденції, підтримка Порошенка, при подальшій активізації його передвиборної кампанії, продовжить своє зростання. У той час як Тимошенко, без використання її штабом нових політтехнологій, швидше за все залишиться на поточному рейтинговому рівні, – констатував Володимир Макарівський.

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