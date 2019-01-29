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Прямі переговори: Вілкул назвав ключ до миру на Донбасі

Олександр Вілкул вважає, що київська влада повинна вести переговори з союзниками України і окупантом безпосередньо.

Прямі переговори: Вілкул назвав ключ до миру на Донбасі

Лідер Опоблоку Олександр Вілкул бачить шлях до миру на Донбасі через проведення прямих переговорів між Києвом, союзниками України і країною-агресором Росією.

– Я вітаю будь-які переговори: Трамп-Путін, Волкер-Сурков і тд.

Вести переговори – це краще, ніж стріляти. Але ми не ведемо прямих переговорів.

Нам показують по телевізору, що Трамп зустрічається з Путіним і вони обов’язково будуть вирішувати питання України. Це не так. Президент Америки буде думати про Америку, РФ – про РФ, а канцлер Німеччини – про Німеччину.

Ми не ведемо прямих переговорів. Ключем до досягнення стійкого миру і реінтеграції Донбасу є прямі переговори з усіма, від кого це залежить. У першу чергу, від Америки і РФ, – заявив Вілкул в ефірі Свободи слова на ICTV.

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Нагадаємо, Вілкул отримав посвідчення кандидата в президенти на майбутніх виборах.

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