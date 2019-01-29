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Тимошенко впевнено наближається до перемоги — соціологія

Юлія Тимошенко залишається беззаперечним лідером президентських перегонів і випереджає всіх своїх конкурентів майже удвічі.

Юлія Тимошенко

Такі дані проведеного у середині січня соціологічного дослідження оприлюднив 28 січня директор Інституту аналізу та прогнозування Юрій Лісничий.

За його словами, Тимошенко впевнено тримає перше місце. Так, якби вибори президента України відбулися наступної неділі, за лідера Батьківщини проголосували б 20,2% (серед тих, хто визначився і візьме участь у виборах).

Далі йде Володимир Зеленський — 12,6%. Третє місце поділяють між собою Юрій Бойко та Петро Порошенко — по 11,9%.

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Опитування проводила аналітична група Соціопрогноз на замовлення Інституту аналізу та прогнозування з 17 по 26 січня 2019 року. Участь в опитуванні взяли 2004 респонденти (від 18 років і старші) у 24 областях України та місті Києві. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

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