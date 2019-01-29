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Україна подасть заявку на вступ до ЄС через 5 років – Порошенко

Україна збереже свій напрямок розвитку для вступу в ЄС та НАТО, заявив президент України Петро Порошенко.

Україна подасть заявку на вступ до ЄС через 5 років – Порошенко

У 2024 році Україна подасть заявку на вступ до Європейського союзу.

Про це заявив президент України Петро Порошенко.

– У 2024 році ми подамо заявку на вступ до Євросоюзу. І немає жодного сумніву, що ми отримаємо і почнемо виконувати план дій щодо членства в НАТО, – сказав він на форумі Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом у вівторок в Києві.

Читайте: За рогом агресор, не можна постукати і почати переговори – Порошенко у Давосі

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