Україна збереже свій напрямок розвитку для вступу в ЄС та НАТО, заявив президент України Петро Порошенко.
У 2024 році Україна подасть заявку на вступ до Європейського союзу.
Про це заявив президент України Петро Порошенко.
– У 2024 році ми подамо заявку на вступ до Євросоюзу. І немає жодного сумніву, що ми отримаємо і почнемо виконувати план дій щодо членства в НАТО, – сказав він на форумі Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом у вівторок в Києві.
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Як повідомлялося, Петро Порошенко оголосив про участь у виборах президента.
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