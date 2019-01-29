Середня заробітна плата в Україні в грудні 2018 року склала 10573 грн – це майже втричі більше мінімалки.
Такі дані Держстату наводить Урядовий портал.
Найвищий показник середньої зарплати у Києві – 16,5 тис. грн.
При цьому, якщо брати розмір середніх зарплат за галузями, то у промисловості вони склали 11563 грн, у секторі ІТ – 15518 грн, науково-технічній діяльності – 15490 грн, страховій діяльності – понад 18 тис. грн.
Щодо реальної зарплати зростання за грудень до листопада склало 14,5%, а за рік – на 9,7%.
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За прогнозами Мінфіну, у 2020 році середня зарплата в Україні має зрости до 11 451 грн, а в 2021-му – до 12 835 грн.
Фото: dreamstime
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