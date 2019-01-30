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Е-малюк: в Україні з’явиться нова послуга для батьків

Кабінет міністрів планує запустити послугу е-малюк.

Е-малюк: в Україні з’явиться нова послуга для батьків

В Україні у 2019 році планують запровадити електронну послугу е-малюк.

Про це повідомив Володимир Гройсман.

За допомогою нововведення родини з новонародженими матимуть можливість онлайн оформити документи на дитину, грошову допомогу або отримати інші довідки.

Читайте: Програма Муніципальна няня: скільки платитимуть і кому

До слова, в Україні вже працює 118 електронних послуг, цьогоріч до переліку планують додати ще 50.

Щоб скористатися будь-якою електронною послугою, слід зареєструватися на порталі id.gov.ua  та отримати електронний ключ.

Раніше Факти ICTV писали про те, що список речей у Пакеті малюка буде розширено.

Фото: Unsplash

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