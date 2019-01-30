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Напруга в Азовському і Чорному морях посилиться – розвідка США

Україна та Росія продовжать “підтверджувати суверенні права та спроможності дій на морі”, прогнозує американська розвідка.

Напруга в Азовському і Чорному морях посилиться – розвідка США

Росія продовжить намагатися обмежити свободу навігації України в Азовському і Чорному морях, що посилить напругу у двосторонніх відносинах агресора з Україною.

Такі дії Москви стануть частиною плану з військової, політичної та економічної дестабілізації нашої країни, звітує Нацрозвідка США, передає Голос Америки.

Масштабне вторгнення РФ в Україні у 2019 році американські розвідники вважають “операційно можливим, але не вірогідним”.

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Мета РФ – зірвати євроінтеграційний поступ Києва та посилення зв’язків із НАТО, пояснюють у США.

До слова, розвідка США розповіла про підготовку Росією кібератак проти України до виборів президента 2019.

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