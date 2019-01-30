Німеччина готова підтримувати Україну проти російської агресії, направивши кораблі ВМС Бундесверу у Чорне море.

Представники уряду Німеччини на зустрічі з заступником міністра оборони України Анатолієм Петренком заявили, що Німеччина готова підтримати Україну у стримуванні російської агресії в Чорному морі, передає Міністерство оборони України.

Так, українська та німецька делегації обговорили питання української безпеки.

Заступник міністра оборони України розповів про ситуацію на Донбасі і в Азово-Чорноморському регіоні, де нарощуються військові сили РФ, а також про мілітаризацію окупованого Росією Криму, де розміщуються ракетні комплекси.

Крім того, на зустрічі обговорили перспективи запровадження миротворчої місії на Донбасі і розміщення в Чорному і Азовському морях спостерігачів ОБСЄ для запобігання ескалації конфлікту.

Німецька сторона запевнила у готовності підтримувати Україну в питаннях деескалації та стримування російської збройної агресії, зокрема, шляхом забезпечення військової присутності кораблів ВМС Бундесверу у Чорному морі, а також домагатися звільнення українських моряків.

Нагадаємо, американська розвідка прогнозує, що напруга в Азовському і Чорному морях посилиться.

Фото: Міноборони України, Dreamstime