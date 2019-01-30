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Патріарх Єрусалимський Феофіл нагородив Новинського

Народний депутат Вадим Новинський був удостоєний високої честі отримати нагороду Єрусалимської Православної Церкви – Золотий хрест Вищого Таксіарха Лицарів Пресвятого Гробу Господнього.

Патріарх Єрусалимський Феофіл нагородив Новинського

Про це повідомив глава фракції Опозиційного блоку Вадим Новинський.

– Я був удостоєний високої честі – з рук Блаженнішого Патріарха Святого Града Єрусалима і всієї Палестини Феофіла III отримав нагороду Єрусалимської Православної Церкви – Золотий Хрест Вищого Таксіарха Лицарів Пресвятого Гробу Господнього, – написав Новинський, який в складі делегації УПЦ відвідав Єрусалим.

Політик вважає величезною честю для себе отримати таку можливість і внести посильний вклад у реставрацію головної православної святині – храму Гробу Господнього.

– Щиро вдячний його Блаженству і всієї Єрусалимської Православної Церкви за підтримку канонічної УПЦ, особливо в такі непрості для українського православ’я часи, – подякував політик.

Предстоятель, вручаючи нагороду, сказав, що Вадим Новинський відзначений за заслуги перед Єрусалимської Православної Церквою.

Нагадаємо, завдяки його меценатській допомозі в 2016-2017 роках у храмі Гробу Господнього вперше за останні 200 років проведені реставраційні роботи. Зусилля реставраторів були зосереджені на зміцненні і збереженні Кувуклії – невеликої купольної каплиці, що знаходиться в центрі Ротонди храму, над місцем, де було поховано і три дні спочивало тіло Ісуса Христа.

Керувала реставраційним проектом архітектор Антонія Моропуло. Для проведення робіт було укладено спеціальну угоду між католицькою, православною та вірмено-григоріанською конфесіями, які несуть відповідальність за зміст Кувуклії.

Також з благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія 30 січня 2019 керуючий справами УПЦ митрополит Бориспільський і Броварський Антоній зустрівся з Патріархом Єрусалимським Феофілом III.

Під час зустрічі йшлося про ситуацію в світовому православ’ї взагалі і в церковному житті України зокрема. Патріарх Феофіл запевнив у своїх молитвах за єдність українського і світового православ’я, наголосив на необхідності особливої християнської мудрості, терпіння і смирення в цей кризовий період церковного життя.

Предстоятель Єрусалимської Православної Церкви тепло відгукнувся про Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, охарактеризувавши його як особливого ієрарха і глибоко духовноу людину.

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