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Підвищення тарифів на вантажні перевезення – зловживання монополією – експерт

Чергове зростання тарифів на вантажні перевезення негативно вплине на українську економіку. Протягом року Укрзалізниця планує їх підвищити майже на чверть.

Вантажні вагони

Найбільше постраждають галузі, орієнтовані на експорт – металургійна і аграрна, стверджують експерти. Перевізникам доведеться підвищувати собівартість виробництва, що призведе до скорочення обсягів поставок. Економіка через це може недоотримати три відсотки ВВП, передає 24 канал.

– Це зловживання монопольним становищем. Фактично, на сьогоднішній момент, вони монопольно можуть підвищувати ціни: з погодженням Кабміну чи ні, але по суті вони підвищують тарифи, тим самим завдаючи збитків усім перевізникам, – сказав економічний експерт Борис Кушнірук.

За словами експертів, зростання тарифів несе загрозу для вітчизняних вантажовідправників.

– Зростання тарифів не має бути дуже болісним для вантажників. Воно не має перевищувати певні граничні показники, – пояснив директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк.

Підвищення тарифів відбувається не вперше. Укрзалізниця піднімала їх і у 2016, і у 2017 роках. Лише торік через подорожчання вантажних перевезень витрати основних українських вантажовідправників зросли майже на 20 млрд грн.

До речі, Укрзалізниця підвищили ціни на деякі свої послуги, а саме на комплекти білизни, чай, каву і воду.

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