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Погода в Україні на сьогодні, 30 січня (КАРТА)

30 січня в Україні очікується відлига, у багатьох областях пройдуть дощі і мокрий сніг.

Погода в Украине

На сході без опадів, температура вночі до -3°, вдень до +2°.

Жителям південних регіонів синоптики обіцяють невелику хмарність. Температура вночі до -1°, вдень до +13°.

На заході України пройде сніг з дощем. Температура вночі до -2°, вдень до +2°.

У північних областях також очікуються опади. Температура вночі до -1°, вдень до +4°.

У центрі місцями пройде дощ і сніг, температура вночі до -3°, вдень до +4°.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 30 січня

У Києві пройде злива, вдень температура до +4°, ввечері – до +3°.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода в лютому.

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