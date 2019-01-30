На засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську українська сторона підняла питання про долю 13 українських заручників, яких неодноразово включали в списки на обмін, але потім їхні прізвища звідти зникали.

Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради, член гуманітарної підгрупи ТКГ Ірина Геращенко у Facebook.

– У нас є всі підстави остерігатися, що деякі наші заручники могли бути закатовані в тюрмах окупованих територій. Ми надали ОБСЄ інформацію про 13 громадян, яких ОРДЛО протягом цих років включали в списки на обмін, але потім з незрозумілих причин їх прізвища зникли зі списків тих, кого підтверджують і утримують, – написала вона.

Геращенко наголосила, що українська сторона висунула у Мінську вимогу надати повну інформація про долю цих людей та ще 70 українців, утримання яких приховують.

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Вона також повідомила, що РФ категорично відмовилася обговорювати передачу росіян на політв‘язнів Кремля.

За її словами, сьогодні вимагали звільнити трьох українських військових, яких утримують в Донецьку ще з 2015 року в обмін на трьох росіян.

Нагадаємо, 27 грудня 2017 року під час великого обміну Україна отримала 74 заручника, які знаходились в полоні на окупованій частині Донбасу.

Фото: УНІАН