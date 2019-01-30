Українські розвідники нейтралізували ворога в засідці та вилучили з неї зброю.

Українські розвідники на Донбасі знищили засідку ворога.

Бойовиків було виявлено та нейтралізовані військовими під час розвідзаходів на Докучаєвському напрямку, повідомляє прес-центр ООС.

Завдяки знищенню засідки, група розвідників змогла захопити зразки озброєнь ворога, серед яких такі трофеї: ПТРК Фагот – 1шт.; РПГ-18 – 1шт.; НСВ-12,7 Утес – 1 шт.









































Знищили засідку: розвідники показали трофеї з Донбасу / 10 фотографий

Читайте: Франція і Німеччина обговорюють місію ООН і ОБСЄ на Донбасі

До слова, у Волноваському районі на Донбасі прикордонники зі складу ООС знайшли збройову схованку. У ній було виявлено: пістолет MOD 75 AUTO калібру 8 мм, один тубус для пострілу ПТРК, а також два гранатомети РПГ-22, два кумулятивних снаряди, телескопічний прилад спостереження БТР-80 і п’ять сигнальних мін.

Нагадаємо, ОБСЄ зафіксувала розміщення самохідних гаубиць бойовиків на Донбасі.