Погода в Україні на вихідних, 2 і 3 лютого, очікується теплою і без опадів.
Погода в Україні на вихідних очікується теплою, повідомляє Укргідрометцентр.
Тепла погода очікується на всій території України протягом двох вихідних.
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У суботу, 2 лютого, в Україні буде плюсова температура. На заході і півдні, до 7-9 тепла. Опадів не очікується. Вітер південно-східний 5-10 м/с.
На півночі від 0 до 3 тепла.
У Києві в суботу без опадів. Вдень -1 -3°, вночі -1-1.
В неділю, 3 лютого, в Україні очікується суха погода. На Заході і півдні потеплішає до 10-11 градусів. На півночі до 4 тепла, а в центрі до 5.
У Києві без опадів. Вдень 1-3, вночі також 1-3 тепла.
До речі, Факти ICTV писали, якою буде погода в Україні у лютому.
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