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Патріарх Феофіл: Ми особливо шануємо Вадима Новинського

Народний депутат Вадим Новинський був удостоєний високої честі отримати золотий хрест Вищого Таксіарха Лицарів Пресвятого Гробу Господнього.

Патріарх Феофіл: Ми особливо шануємо Вадима Новинського

Про це заявив предстоятель Єрусалимської Православної церкви, вручаючи нагороду Вадиму Новинському.

– Ми завжди молимося за те, щоб Господь просвітив всіх відповідальних, і щоб було відновлено єдність УПЦ. Я впевнений, що Господь зцілить цю рану. Ми не хочемо розколу в православ’ї, – сказав предстоятель.

– Наше братство особливо поважає Вадима Новинського. Він багато разів виявляв свою готовність і свою любов. Ми з братією під час усіх служб молимося за здоров’я всіх, хто сприяв відновленню храму. І Вадим Новинський – один з найзначніших наших меценатів.

Ми з нетерпінням чекали його візиту до нас, щоб благословити і вшанувати врученням цього хреста Пресвятого Гробу Господнього. Щоб цей хрест давав благословення і надію на Воскресіння Христове, і надавав нам силу і сміливість продовжувати нашу місію: служити святиням тут і всім нашим православним братам і сестрам у світі, – сказав Блаженніший патріарх Єрусалимський Феофіл III.

Нагадаємо, що Вадим Новинський отримав нагороду Єрусалимської Православної церкви.

– Щиро вдячний його Блаженству і всій Єрусалимській Православній церкві за підтримку канонічної УПЦ, особливо в такі непрості для українського православ’я часи, – подякував політик.

Новинський вважає величезною честю для себе отримати таку можливість і внести посильний вклад в реставрацію головної православної святині – храму Гробу Господнього.

Фото: Вадим Новинський

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