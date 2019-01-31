Окупанти видворяють з Криму людей, які не мають документів російського зразка.

Більше тисячі українців було видворено з території Криму.

Про це заявив юрист Віталій Набухотний, уточнивши, що загалом окупанти закрили півострів для 2425 осіб, пише РБК-Україна.

При цьому Росія використовувала злочинні причини для висилки громадян України на кшталт відсутності у них документів РФ або дозволів на роботу.

Юрист додав, що одну справу, яка стосується видворення одразу 23 українців, які поїхали працювати до Криму на будівельному об’єкті, буде розглянуто Міжнародним кримінальним судом.

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Нагадаємо, Росія збудувала на межі Криму та материкової України паркан із відеоспостереженням та сигналізацією.