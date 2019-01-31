Зміни з 1 лютого 2019 в Україні принесуть підвищення зарплат військовим та здорожчання проїзду в транспорті в деяких регіонах.

Що зміниться в Україні з 1 лютого 2019 і протягом місяця – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Комуналка та соцдопомога

У лютому українцям прийдуть нові платіжки за електроенергію. За новими правилами, частина грошей піде постачальнику електроенергії, інша – оператору системи розподілу, тому в платіжках буде два окремих поля з рахунком.

Зазначимо, що сам тариф не зміниться і підписувати нові угоди не потрібно.

Уряд з лютого розширить перелік речей, які входять до Пакунку малюка – виду соціальної підтримки материнства, яку було впроваджено у вересні минулого року.

Армія

У лютому зростуть зарплати українських військових. Зокрема, командир бригади отримуватиме близько 24,7 тис. (раніше 17,9 тис. грн), а його заступник – 24,3 тис. (раніше 16,8 тис. грн).

Банки

З 7 лютого в Україні набуває чинності новий закон про валюту, який ухвалили ще в минулому році. Окрім іншого, за законом збільшаться ліміти щодо грошових переведень та буде заборонено використання частини рублів, на яких зображено анексований Крим.

ПриватБанк запускає функцію продажу валюти через мобільний додаток Приват24 з 7 лютого. У банку очікують, що клієнти в основній масі купуватимуть не більше $1 тис. на добу.

Що з доларом

За прогнозами експертів, коливання гривні на початку року – це сезонний характер, який у кінці зими – початку весни зміниться зміцненням української валюти.

Експерт з економіки Анатолій Амелін також зазначає Фактам ICTV сезонний характер подорожчання долара.

Читайте: Долар повинен коштувати менше 10 гривень – The Economist

Газ

НАК Нафтогаз України з 1 лютого знижує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 3,3% в порівнянні з січнем – до 10,46 тис. грн з 10,822 тис. грн за 1 тис. кубів.

Зв’язок

Київстар закриває кілька “домашніх” тарифів з 1 лютого. Один з найбільших українських операторів повідомив про припинення дії тарифних планів Домашній Інтернет і Домашнє ТБ.

Один із найбільших інтернет-провайдерів України Воля оголосив про підвищення тарифів на 15-20%. З 1 лютого вартість найдешевшого пакета послуг сягне 165 грн в порівнянні зі 145 грн раніше.

Система для перенесення мобільного номера (MNP) між операторами мобільного зв’язку почне функціонувати в тестовому режимі з 1 лютого. Повноцінний запуск послуги відбудеться згідно з планом – з 1 травня.

Транспорт та євробляхи

У кінці лютого закінчується термін пільгового періоду розмитнення авто. Після 22 лютого пільгова ставка акцизного збору (коефіцієнт 0,5) не застосовуватиметься, а платити доведеться вже повну вартість акцизу.

Укрзалізниця має намір із 1 лютого підвищити тарифи на вантажоперевезення на 14,2%, замість раніше анонсованих 16,6%.

У Львові здорожчає проїзд в автобусах. Вартість проїзду в цьому виді транспорту становитиме з 1 лютого 7 гривень за квиток.

У Сумах з 1 лютого вартість проїзду в тролейбусах складе 4 гривні, що на 50 копійок дорожче, ніж зараз.

Київ

1 лютого в Києві закриються пункти прийому ялинок. Кияни вже принесли до пунктів збору близько 400 ялинок.

До слова, більше про зміни, які чекають Україну у 2019 році, ви можете дізнатися у матеріалі Фактів ICTV.