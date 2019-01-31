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У центрі Києва посеред вулиці помер екс-нардеп

На бульварі Лесі Українки у Києві, неподалік будівлі ЦВК, помер колишній народний депутат Верховної Ради Анатолій Корж.

У центрі Києва посеред вулиці помер екс-нардеп

Про смерть Анатолія Коржа повідомляє Еspreso.tv.

Попередня причина смерті 71-річного екс-нардепа – серцевий напад.

Корж йшов у справах до Центрвиборчкому, але йому раптово стало зле, уточнює Depo.ua.

Перехожі викликали швидку, однак медики лише констатували смерть чоловіка.

Анатолій Корж був народним депутатом Верховної Ради першого скликання – з 1990-го по 1994-й роки.

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Нагадаємо, влітку 2018 року в Миколаєві помер 57-річний народний депутат III-IV скликань Віктор Горбачов.

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