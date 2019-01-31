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В Києві відбувся турнір з греко-римської боротьби в пам’ять загиблих воїнів АТО та ООС

26-27 січня в Києві проходили масштабні змагання з греко-римської боротьби на честь загиблих воїнів в АТО та ООС.

В Києві відбувся турнір з греко-римської боротьби в пам’ять загиблих воїнів АТО та ООС

Турнір, в якому брали участь понад 500 учасників віком від 9 до 16 років, викликав неабияку зацікавленість як з боку ЗМІ, так і у деяких владних структурах. Так, турнір відвідав міністр молоді та спорту Ігор Жданов, срібний призер Олімпійських ігор і чемпіон світу з класичної боротьби Жан Беленюк та інші відомі спортсмени та спортивні функціонери.

Змагання відбувалися в спортивному комплексі Меридіан, який ледь вмістив всіх охочих подивитися на це дійство.

В змаганнях взяли участь команди з усієї України, а  також – по 2 команди з Білорусі та Молдови і  по команді з Литви та Естонії, передає сайт Новини.

Боротьба на килимі виявилася запеклою, але, як говорили глядачі та фахівці, чесною. Супротивники, не зважаючи на свій молодий вік, виказували повагу один одному до і після поєдинку. Але змагання – є змагання, і в них, як завжди, були переможці та переможені, хоча в результаті перемогла дружба.

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В Києві відбувся турнір з греко-римської боротьби в пам’ять загиблих воїнів АТО та ООС / 3 фотографии

За результатами турніру, перше місце у командному заліку отримали юні атлети з м. Конотопа Сумської області, друге місце виборола столична КДЮСШ Школа Спорту, а бронзові нагороди дісталися команді з м. Кременчук Полтавської області.

В своєму коментарі  Жан Беленюк звернув увагу, що коли він був таким же юним спортсменом, йому не довелося брати участь в українських  змаганнях в таких  чудових умовах і залах.

– Чудовий турнір, шикарний зал, – наголосив чемпіон.

В свою чергу Валентин Манько, меценат турніру, оцінюючи результати змагань, відзначив, що юні українські спортсмени довели на цьому турнірі традиційну силу нашої борцівської школи.

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Пояснюючи свою мотивацію з організації саме такого турніру, голова благодійного фонду Воля нагадав, що він і сам брав активну участь в боях з  російсько-окупаційними військами у найважчий момент російської агресії і поховав немало своїх побратимів.

Тим більше, що  сам меценат захоплюється спортивними єдиноборствами, а сьогодні сімейні спортивні традиції продовжує і його син Владислав, який, до речі, виборов перше  місце на цьому турнірі у  ваговій категорії до 57 кг.

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