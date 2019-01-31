S&P Global Ratings підтвердило Metinvest довгостроковий міжнародний рейтинг в національній валюті на рівні B-.

Рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило Metinvest довгостроковий міжнародний рейтинг в національній валюті на рівні B- емітенту Metinvest. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані рейтингового агентства.

В S&P Global Ratings відзначили, що прогноз по рейтингу – позитивний. Попередній прогноз був стабільний.

Раніше журнал International Financing Review (IFR) визнав транзакцію Метінвеста з рефінансування своєї боргової заборгованості угодою року по випуску облігацій серед емітентів країн Європи, Близького Сходу та Африки.

У IFR вважають, що угода, в рамках якої використовувалося два фінансових інструмента, була складною, але успішною у всіх відносинах, дозволивши Метінвесту знизити середню вартість боргу і ризики рефінансування.

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Як відомо, Метінвест у квітні 2018 року рефінансував заборгованість на суму 2,271 млрд доларів США, випустивши два транші облігацій на суму $1,592 млрд отримавши кредитну лінію передекспортного фінансування на суму $765 млн.

Згідно з інформацією компанії, це найбільший на сьогоднішній день випуск єврооблігацій Метінвесту з найнижчим купоном і найдовшим терміном погашення.

Крім того, в Метінвесті підкреслили, що це найбільший випуск єврооблігацій в українському корпоративному секторі. Операція отримала суттєву підтримку з боку світового співтовариства інвесторів і провідних європейських фінансових інститутів.

За дев’ять місяців 2018 року консолідована виручка Метінвесту збільшилася на 46% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до $9 063 млн.

Нагадаємо, компанія Метінвест направила на реалізацію природоохоронних проектів Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча (ММК) і Азовсталі (обидва – Донеччина) близько 600 млн грн.