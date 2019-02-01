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Апеляції на вирок Януковичу не буде – Луценко

Апеляцію на вирок у справі Віктора Януковича про держзраду не подаватимуть.

Апеляції на вирок Януковичу не буде – Луценко

У справі Віктора Януковича, в якій було винесений вирок за державну зраду, яку вчинив президент-утікач, апеляція не подаватися.

Про своє рішення генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив в ефірі українського телеканалу, пише Інтерфакс-Україна.

Генпрокурор підкреслив, що зараз прокуратурам потрібно працювати над доказовою базою щодо інших злочинів Януковича.

Читайте: Вирок Януковичу буде основним доказом злочинів РФ проти України

Як відомо, у вироку, підписаному Оболонським районним судом Києва, йдеться про 13 років в’язниці для Януковича за держзраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку РФ.

При цьому суд відмовився визнати президента-втікача винним у пособництві посяганню на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків.

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