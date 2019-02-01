Призов на строкову військову службу в 2019 році в Україні пройде в квітні-червні і жовтні-грудні.

Призов у 2019 році в Україні пройде у квітні-червні та жовтні-грудні, йдеться в указі президента №22 від 30 січня.

У документі зазначено, що ті, хто має ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр будуть звільнені в запас з ЗСУ та інших формувань строкової служби в квітні-травні і жовтні-грудні.

Інших військових, які відслужили встановлені терміни, підуть в запас у лютому, квітні-травні та жовтні-листопаді.

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Президент України Петро Порошенко доручив уряду визначити чисельність українців, яких необхідно закликати на військову службу, а також обсяги видатків для проведення призовів.

Також Кабміну, обласним та Київській міській державним адміністраціям доручено забезпечити виконання заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням призовів.

Раніше заступник начальника управління призову та комплектування Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ полковник Валерій Дендебера розповів, що військовослужбовці строкової служби не залучаються до виконання завдань у складі операції Об’єднаних сил на Донбасі.