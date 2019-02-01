PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Призов 2019 в Україні: Порошенко затвердив терміни/

Призов 2019 в Україні: Порошенко затвердив терміни

Призов на строкову військову службу в 2019 році в Україні пройде в квітні-червні і жовтні-грудні.

Призов 2019 в Україні: Порошенко затвердив терміни

Призов у 2019 році в Україні пройде у квітні-червні та жовтні-грудні, йдеться в указі президента №22 від 30 січня.

У документі зазначено, що ті, хто має ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр будуть звільнені в запас з ЗСУ та інших формувань строкової служби в квітні-травні і жовтні-грудні.

Інших військових, які відслужили встановлені терміни, підуть в запас у лютому, квітні-травні та жовтні-листопаді.

Читайте: Призов виконано на 98%: чоловіки не ховаються і готові захищати Україну

Президент України Петро Порошенко доручив уряду визначити чисельність українців, яких необхідно закликати на військову службу, а також обсяги видатків для проведення призовів.

Також Кабміну, обласним та Київській міській державним адміністраціям доручено забезпечити виконання заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням призовів.

Раніше заступник начальника управління призову та комплектування Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ полковник Валерій Дендебера розповів, що військовослужбовці строкової служби не залучаються до виконання завдань у складі операції Об’єднаних сил на Донбасі.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

84 картини, земельні ділянки, квартири – декларація Порошенка
Україні потрібен холодний мир з Росією – Порошенко
Україна подасть заявку на вступ до ЄС через 5 років – Порошенко
Вибори президента 2019: Порошенко йде на другий термін
Порошенко гарантовано виходить у другий тур виборів президента – політолог
Шостий – не вирок: чому вибори президента не стануть кінцем світу
Марина Порошенко назвала Дніпропетровську ОДА лідером з впровадження інклюзивної освіти
Мільйони венесуельців сказали “ні” Мадуро – Порошенко
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка