У День святого Валентина, 14 лютого, два РАГСи у Києві продовжать графік роботи до 24.00.
У День святого Валентина два РАГСи у Києві продовжать графік роботи до 24.00, повідомляє прес-служба Головного територіального управління юстиції Києва.
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В подовженому режимі працюватимуть:
– Центральний відділ державної реєстрації шлюбів (пр. Перемоги, 11);
– Солом’янський відділ (вул. Вацлава Гавела, 1/28).
За інформацією відомства, у 2018 році 14 лютого одружилися майже 200 пар. Остання пара, зареєструвала шлюб о 23.22. Це був найдовший робочий день в РАЦСах за 100 років.
Раніше Факти ICTV зібрали всі річниці весілля в одному матеріалі.
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