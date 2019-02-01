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Вілкула облили зеленкою в Бердянську

Олександра Вілкула облили зеленкою, коли кандидат у президенти від Опоблоку намагався зустрітися з виборцями.

Вілкула облили зеленкою в Бердянську

Олександра Вілкула облили зеленкою, коли кандидат у президенти від Опозиційного блоку прибув до Бердянська на зустріч із виборцями.

Перед будинком культури Софіт, де мав відбутися захід, вишукувалися активісти з числа противників політика, пише Бердянск 24.

Люди тримали плакати: Вілкул Сепар! Промосковські сили геть з України!

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Вілкула облили зеленкою в Бердянську / 5 фотографий

Коли сам Вілкул з’явився в оточенні охорони на площі перед будівлею, на нього було скоєно напад із зеленкою. На фото видно, що обличчя і руки Вілкула були пофарбовані у зелений колір.

Після цього нардеп за допомогою охоронців намагався потрапити до будинку культури, але активісти їх не пустили.

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У результаті Вілкул був вимушений поїхати геть.

Нагадаємо, Вілкул отримав посвідчення кандидата в президенти на майбутніх виборах.

Фото: Бердянськ 24

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