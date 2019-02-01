Олександра Вілкула облили зеленкою, коли кандидат у президенти від Опоблоку намагався зустрітися з виборцями.
Олександра Вілкула облили зеленкою, коли кандидат у президенти від Опозиційного блоку прибув до Бердянська на зустріч із виборцями.
Перед будинком культури Софіт, де мав відбутися захід, вишукувалися активісти з числа противників політика, пише Бердянск 24.
Люди тримали плакати: Вілкул Сепар! Промосковські сили геть з України!
Коли сам Вілкул з’явився в оточенні охорони на площі перед будівлею, на нього було скоєно напад із зеленкою. На фото видно, що обличчя і руки Вілкула були пофарбовані у зелений колір.
Після цього нардеп за допомогою охоронців намагався потрапити до будинку культури, але активісти їх не пустили.
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У результаті Вілкул був вимушений поїхати геть.
Нагадаємо, Вілкул отримав посвідчення кандидата в президенти на майбутніх виборах.
Фото: Бердянськ 24