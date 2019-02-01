1 лютого група радикально налаштованих молодиків у камуфляжі і балаклавах спробували зірвати зустріч кандидата в президенти від Опозиційного блоку – партії Миру і розвитку Олександра Вілкула з жителями селища Мангуш Донецької області.

Однак, Вілкул разом з прихильниками і правоохоронцям захистив людей від нападників і провів зустріч з людьми на вулиці. Таким чином, незважаючи на перешкоди, кандидат в президенти провів всі зустрічі з виборцями.

– Радикали захопили будівлю і аргумент у них один: нас більше і ми вас не пустимо. Їх там дійсно багато, але істотно менше, ніж кількість жителів Мангуша, які прийшли на зустріч. Я дуже їм вдячний за це. Ніхто не розійшовся, не зважаючи на погодні умови і ми провели зустріч на вулиці. Я відповів на всі питання. Вдячний людям за велику підтримку, яку я тут відчув. І насправді, перемога буде за нами, – прокоментував подію Вілкул.

Присутні під час захоплення правоохоронці були бездіяльні, не зробивши абсолютно нічого для захисту людей від свавілля бандитів.













Влада почала масові атаки на опозиційного кандидата / 3 фотографии

Вже через кілька годин в Бердянську радикали проникли в ДК Софіт, де планувалася зустріч Вілкула з жителями міста.

Бойовики влаштували свавілля, блокували двері та навіть зламали одні. Нехтуючи попередженнями поліції, бойовики продовжили чинити безлад. Вони повністю заблокували входи в ДК, де зібрався повний зал містян.

За словами очевидців, серед нападників – велика частина підлітки і молодь 18-20 років, багато нетверезих, які поводилися неадекватно.

Бердянці, які прийшли на зустріч, обурювалися тим, що відбувається. У Бердянську тиждень немає води, і люди зневірилися дочекатися допомоги від місцевої влади. Зі своїми проблемами вони йшли на зустріч до народного депутата, а потрапили на акцію свавілля від радикалів. На даний момент в ДК працює поліція.

Нагадаємо, лідер опозиції Олександр Вілкул отримав посвідчення кандидата в президенти України №17.