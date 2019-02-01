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Як Путін “захищатиме” віруючих, залежить від України – Кремль

У Російській Федерації заявили, що те, як вони “захищатимуть” віруючих на нашій території, залежить від України.

Владимир путин

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков роз`яснив журналістам УНІАН слова Володимира Путіна про те, що РФ “захищатиме” віруючих на території України, нібито у разі порушень їх прав.

Так, за його словами, Путін говорив про захист прав віруючих будь-де, адже свобода на віросповідання є частиною прав.

На уточнююче запитання, чи це здійснюватиметься так, як ”захист російськомовних у Криму і на Донбасі”, Пєсков сказав, що ні, але відзначив, що залежить від України, як і де здійснюватиметься захист віруючих.

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Нагадаємо, вчора Володимир Путін заявив, що РФ залишає за собою право “захищати” права віруючих на території України, якщо вбачатиме, що їх порушують.

Фото: Президент России

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