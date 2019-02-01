Україна отримала індивідуальні квоти і продовжить поставки сталі до ЄС.

2 лютого запрацюють захисні мита ЄС, які торкнуться експорту сталевої продукції з України в Європу.

Згідно з регламентом Єврокомісії, мита ЄС стануть захистом для європейських виробників, передає Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

Мито в розмірі 25% буде задіяно тільки в разі перевищення встановлених квот. Усього в списку 26 категорій сталевої продукції, щодо яких вжито заходів.

Як підкреслюється в прес-релізі, МЕРТ домоглося виключення України з-під дії захисних заходів за 12 товарними категоріями.

Індивідуальні квоти України відповідають історичним обсягам поставок, при цьому з огляду на зростання попиту в країнах ЄС, констатує міністерство.

Заходи запроваджуються до 30 червня 2021 року, але можуть бути переглянуті.

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Раніше в Кабміні відзвітували, що в 2013 році Україна здійснила поставку 2,145 млн т металопродукції в ЄС на суму $1,517 млрд, у 2014-му – 2,551 млн т ($1,627 млрд), у 2015-му – 2,839 млн т ($1,326 млрд), у 2016-му – 3,315 млн т ($1,399 млрд), у 2017-го – 2,471 млн т ($1,438 млрд).

До слова, металурги заявили, що експортні мита на металобрухт збільшили виробництво сталі в Україні.