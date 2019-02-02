На обшивці обстріляного автобуса залишилися наскрізні пробоїни від куль.
Бойовики на Донбасі обстріляли ритуальний автобус, коли той рухався на кладовище в селищі Чермалик для поховання небіжчика.
Транспортний засіб із пасажирами на борту було прошито кулями, які випустили підконтрольні Росії найманці, повідомила через прес-службу ООС українська сторона СЦКК.
Бойовики на Донбасі обстріляли катафалк і цвинтар / 2 фотографии
Після початку стрілянини водій автобуса зумів від’їхати в безпечне місце. Люди дивом залишилися цілими.
Повідомляється, що після того, як автобус виїхав з-під вогню, бойовики продовжили обстріл кладовища.
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Відзначається, що автобус мав позначення на бортах Ритуальні послуги.
Нагадаємо, ОБСЄ зафіксувала розміщення самохідних гаубиць бойовиків на Донбасі.
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