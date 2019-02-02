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Експерт: Посилення Новинського вплине на політичну ситуацію

Несподівано ігри в політику нашого керівництва на основі Церкви дали зворотний ефект – посилення позицій Новинського.

Вадим Новинський

Вадим Новинський цілком зможе відігравати істотну роль в національному політичному масштабі. Про це повідомляє блогер Михайло Чаплига (Анархіст). Далі, він міркує на тему до чого призводять ігри в політику на релігійних темах.

– Я знаю, що думка Патріарха Антіохії вважається вельми важливою, – пише блогер.

1 лютого, під час свого виступу після богослужіння в храмі Христа Спасителя Патріарх Антіохійський Іоанн закликав всі Помісні Церкви підняти свій голос проти беззаконня Константинопольського Патріархату.

Також повідомляється, що на богослужінні був присутній предстоятель Української православної церкви (МП) митрополит Онуфрій. Але увагу на це в своєму політичному блозі експерт звернув тому, що це значно посилює позиції того ж Новинського, у якого в світі православ’я дуже серйозний вплив.

Чаплига вважає, що той же ефект трапився і у випадку з наполегливою критикою Зеленського з боку АП – його рейтинг раптово зріс. І робить висновок – починаючи “хрестовий похід” варто подумати, що розділяючи не факт, що панувати будеш ти.

Нагадаємо, що Вадим Новинський отримав золотий хрест Вищого Таксіарха Лицарів Пресвятого Гробу Господнього від Єрусалимського патріарха Феофіла III. Феофіл, вручаючи нагороду, сказав, що Новинський відзначений за заслуги перед Єрусалимською православною церквою.

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