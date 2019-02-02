Музикант, телеведучий, продюсер та справжній патріот Кузьма Скрябін пішов з життя 2 лютого 2015 року. Друзі та колеги по сцені поділилися з Фактами ICTV своїми спогадами про легендарного співака.

Українські зірки в інтерв’ю журналістці Фактів ICTV Оксані Михайловій поділилися спогадами про Андрія Кузьменка.

– Його ніби немає, але він є. Так чи інакше, я постійно відчуваю його присутність. Він дуже сильно вплинув на нашу музику, відношення людей до артистів, відношення артистів до людей, – ділиться Дмитро Шуров.

Наталя Могилевська також до сих пір відчуває, що Кузьма живий.

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– Я вважаю, що є якийсь потенціал особистості. Його потенціал був набагато більший, ніж той який він показав за життя. Його слава після смерті тому доказ. Це говорить про розмір особистості, яку ми зчитуємо. Потенційно його слава була величезною, просто за життя він не встиг її досягти, – розповідає Могилевська.

Ірина Білик зізналася, що їй іноді сниться Кузьма.

– Я вже знаю, якщо він сниться, то буде щось відбуватися. Інколи він застерігає. Це буває рідко, – розповідає співачка.

Нагадаємо, Факти ICTV написали рецензію на фільм Місто, в якому не ходять гроші, що знятий за однойменною повістю Скрябіна.

Дивіться також документальний фільм каналу ICTV Скрябін. Постскриптум.

Фото: Varosh.com.ua