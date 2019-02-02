Наймолодшого військовополоненого українського моряка Андрія Ейдера у московському СІЗО могли заразити гепатитом.

Про це заявив адвокат Микола Полозов з посиланням на захисницю Андрія Ейдера Олександру Маркову.

– Є серйозні підозри, що пораненого військовополоненого Андрія Ейдера заразили в медсанчастині СІЗО Матроської тиші гепатитом В. Якщо аналізи підтвердяться, то це зовсім щось позамежне, – заявив адвокат.

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Олександра Маркова зазначила, що офіційне підтвердження цьому буде тільки на початку наступного тижня.

Вона додала, що якщо Ейдер захворів на гепатит не в тюрмі, то до тюремних лікарів є питання, наприклад, чому раніше про хворобу ніде не вказувалося, чому лікарі її не виявляли.

Раніше Факти ICTV писали, що трьох поранених українських моряків перевели з в`язниці Матроська тиша до Лефортово.