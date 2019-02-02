PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факты / Украина / Украинского моряка в СИЗО Москвы могли заразить гепатитом/

Українського моряка в СІЗО Москви могли заразити гепатитом

Наймолодшого військовополоненого українського моряка Андрія Ейдера у московському СІЗО могли заразити гепатитом.

Українського моряка в СІЗО Москви могли заразити гепатитом

Про це заявив адвокат Микола Полозов з посиланням на захисницю Андрія Ейдера Олександру Маркову.

– Є серйозні підозри, що пораненого військовополоненого Андрія Ейдера заразили в медсанчастині СІЗО Матроської тиші гепатитом В. Якщо аналізи підтвердяться, то це зовсім щось позамежне, – заявив адвокат.

Читайте: Здоров’я ще трьох полонених моряків погіршилося – Денісова

Олександра Маркова зазначила, що офіційне підтвердження цьому буде тільки на початку наступного тижня.

Вона додала, що якщо Ейдер захворів на гепатит не в тюрмі, то до тюремних лікарів є питання, наприклад, чому раніше про хворобу ніде не вказувалося, чому лікарі її не виявляли.

Раніше Факти ICTV писали, що трьох поранених українських моряків перевели з в`язниці Матроська тиша до Лефортово.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Здоров’я ще трьох полонених моряків погіршилося – Денісова
Посол ЄС у РФ вимагає звільнити українських моряків
Український консул зустрінеться з моряками після 31 січня
Поранених українських моряків перевели в іншу в’язницю
Ляшко висловився щодо лобіювання інтересів Росії деякими політиками – експерт
Ескалація напруги у Керченській протоці: ПАРЄ прийняла резолюцію
Комітет ПАРЄ визнав захоплених РФ українських моряків військовополоненими
Денісова вимагає від РФ направити полонених моряків на лікування у нейтральну країну
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка