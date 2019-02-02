Предстоятель ПЦУ Епіфаній вважає, що РПЦ в Україні зомбує наших віруючих на тему нібито неканонічності статусу автокефалії новоствореної церкви.

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній вважає Російську православну церкву в Україні “останнім форпостом” президента Росії Володимира Путіна.

Про це предстоятель Православної церкви України заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, російські церковники “зомбують” українців брехнею про те, що новостворена церква в Україні стала незалежною неканонічним способом.

Епіфаній констатує, що багато хто з наших громадян переконані, що Вселенський патріарх Варфоломій протиправно надав ПЦУ статус автокефалії.

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При цьому митрополит пояснює, РПЦ в Україні користується тим, що церква “проникає глибоко в душі православних українців”.

– Тому що, якби він (Путін. – Ред.) не мав цієї підтримки, то не було б війни на Донбасі. Але все ж, на жаль, ця підтримка є.

Нагадаємо, що 5 січня під час богослужіння у церкві Святого Георгія у Стамбулі Варфоломій передав Епіфанію посох і томос про автокефалію.