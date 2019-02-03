В Україну з вівторка прийде похолодання, періодично у різних частинах країни йтиме дощ зі снігом.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У понеділок, 4 лютого, буде сухо всюди.

У західній частині країни вдень від +2 до +6 градусів.

У центрі від +3 до +6, у північних областях від +3 до +5 градусів.

На сході від +1 до +4, на півдні від +9 до +13 градусів.

У вівторок, 5 лютого, в Україну прийде невелике похолодання.

У західних областях пройде сніг з дощем, температура повітря вдень +1 +4 градуси.

У центральних областях 1-4 вище нуля. Опади не прогнозуються.

На півночі країни і сході 0 +2 градусів, на півдні +6 +11.

У середу, 6 лютого, буде сухо по всій Україні, окрім заходу та центру. Там пройде сніг з дощем.

Температура у західних областях від +2 до +6 градусів. Вночі холодніше у східних областях – до -4 градусів морозу.

У четвер, 7 лютого, сніг з дощем зриватиметься на сході. Середня температура по країні вдень -1 +1, вночі -2 -4.

На сході -1 +3 градуса, вночі -1-4 градуси морозу.

На заході тепліше, там удень 1 +5 градусів, вночі 0 -4.

У Києві сухо. Вдень -1 +1, вночі -2-4.

У п’ятницю, 8 лютого, опади прогнозуються лише на сході. Там вдень -1 +3, вночі температура опуститься до -5 градусів.

На півдні України вдень до +4, вночі до -3.

На заході 1-6 вище нуля, вночі -2 -4.

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До речі, прогноз погоди на лютий обіцяє температуру та опади близькі до норми.