Збереження позаблокового статусу і відмова від зближення з НАТО стане тим компромісом, який забезпечить мир на Донбасі.

Таку думку висловив народний депутат України Олександр Вілкул.

Він зазначив, що геополітичне розташування України між трьома центрами впливу – Заходом (ЄС і США), Росією і Туреччиною з ісламським світом, – не залишає іншого виходу. Україна може стати або полем битви між цими центрами, або бути нейтральною мирною країною.

– Дуже багато країн, які перебувають у схожій з нами ситуації, вибрали шлях нейтралітету, і він є ефективним, – Фінляндія, Австрія, Швеція, Швейцарія, – підкреслив опозиціонер.

Спроби внести зміни до Конституції для закріплення курсу України в ЄС і НАТО Вілкул вважає “піар-програмою одного з кандидатів в президенти, а точніше – чинного президента Петра Порошенка”.

На думку Вілкула, “це нічого не означає по суті, тому що всі посадові особи НАТО говорять про те, що ми туди ніколи не вступимо в найближчому майбутньому”.

Більш того, опозиціонер вказав на питання легітимності при зміні зовнішньополітичного курсу. Поправки до Конституції хочуть прийняти у Верховній Раді, якій не довіряє 98% населення.

– Я ж пропоную прийняти нову Конституцію на референдумі, – підкреслює Вілкул.

Він також нагадав, що в 1994 році, коли Україна відмовлялася від ядерної зброї, був підписаний Будапештський меморандум. У числі гарантів територіальної цілісності України – Сполучені Штати і Велика Британія.

– Коли у 2014 році відбулася ситуація з Кримом, то що їм заважало на підставі Будапештського меморандуму повоювати за український Крим? Нічого. Ніхто за Україну не почне третю світову війну. Максимум, що з нас можуть зробити – це буферну зону. Ми повинні бути позаблоковою країною, а гарантом нашої безпеки повинна бути сильна, озброєна за останнім словом техніки професійна українська армія і ефективні міжнародні договори, – вважає Олександр Вілкул.

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До речі, раніше Вілкул назвав ключ до миру на Донбасі.