Через туман в аеропорту Київ (Жуляни) скасовано рейси в Хургаду та Шарм-еш-Шейх.
Також скасовано рейси, які мали прибути з Бидгоща та Шарм-еш-Шейха, про що свідчить он-лайн табло на сайті аеропорту.
В аеропорту Харкова скасували рейс до Стамбула, а зворотній – затримується.
В Борисполі наразі немає проблем із відправленням та прибуттям літаків.
У Львові та Одесі аеропорти працюють у штатному режимі.
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До речі, синоптики прогнозують похолодання в Україні з вівторка, 5 лютого.
Фото: Аеропорт Київ
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