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Аеропорти Києва і Харкова скасовують рейси через туман

Через туман в аеропорту Київ (Жуляни) скасовано рейси в Хургаду та Шарм-еш-Шейх.

Туман в Жулянах

Також скасовано рейси, які мали прибути з Бидгоща та Шарм-еш-Шейха, про що свідчить он-лайн табло на сайті аеропорту.

В аеропорту Харкова скасували рейс до Стамбула, а зворотній – затримується.

В Борисполі наразі немає проблем із відправленням та прибуттям літаків.

У Львові та Одесі аеропорти працюють у штатному режимі.

Читайте: Якою буде погода у лютому – прогноз Гідрометцентру

До речі, синоптики прогнозують похолодання в Україні з вівторка, 5 лютого.

Фото: Аеропорт Київ

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