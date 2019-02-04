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ІТ, індустріалізація, туризм – Порошенко назвав головні напрямки України

Президент України Петро Порошенко назвав найголовніші напрямки, якими йтиме Україна у найближчі роки.

Петро Порошенко

За словами Петра Порошенка, основні напрями України – це агросектор, ІТ, індустріалізація, інфраструктура та туризм.

Про це президент розповів в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

Далі – пряма мова Порошенка.

Агросектор

– Україна зібрала 70 млн тон зерна – небачений врожай, за рахунок використання новітніх технологій.

Україна увірвалася до 10 найбільших виробників зерна у світі та у трійку найбільших експортерів.

Підвищення рівня технологічного оснащення наших виробництв – це запорука сталого розвитку України.

Щороку зростає населення світу. А всі люди хочуть їсти, тому, якщо ми будемо не лише вирощувати, але і переробляти харчові продукти, то це буде запорукою надійного зростання економіки.

ІТ-сектор

– У нас є технології і високоосвічені фахівці, які виробляють програмний продукт. Ми не маємо бути ІТ-сектором для іноземних виробництв, а маємо створювати свої стартапи.

150 тис. українців  працює в ІТ-секторі, створюючи 4% нашого ВВП, а скоро працюватиме 200 тис. спеціалістів.

Індустріалізація

– Зростання рівня прямих іноземних інвестицій і прихід на наш ринок технологій, які працюють на світовий експорт, є запорукою успіху цього напряму.

Потужні інфраструктурні проекти

– Місія України на географічній мапі світу є запорукою і гарантом того, що унікальні логістичні можливості України точно забезпечать випереджаюче зростання.

Туризм

– 99% туристів, які приїжджають до нас, одразу закохуються в Україну, бо такої красивої країни немає.

У нас у структурі ВВП туризм дає 1,5%, а у світі – 10%. Нам є, куди рости.

Ми побудували аеропорти, перевезено більше 20 млн пасажирів, залучили лоукостери, забезпечили безвіз.

Треба зробити якісні готелі по всій Україні, розвивати зелений туризм — і доля туризму у ВВП може бути 10%.

Читайте: Україні потрібен холодний мир з Росією – Порошенко

Нагадаємо, Петро Порошенко продовжив мораторій на продаж сільгоспземель до 2020 року.

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