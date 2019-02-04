З 2005 року зі Збройних сил України розпродали таку кількість техніки, що на сьогодні можна було б задовольнити потреби ЗСУ у два рази.

З 2005 року зі Збройних сил України розпродали таку кількість техніки, що на сьогодні можна було б задовольнити потреби ЗСУ у два рази, заявив генпрокурор Юрій Луценко під час засідання тимчасової слідчої комісії за фактами розкрадання в ЗСУ, передає канал Прямий.

За словами Луценка, наймасштабніше розкрадання почалося з 2005 року і тривало до 2010 року.

У 1991 році Україна мала на своїй території 6500 танків, а кількість БМП і БТР становила 7599. Потреба української армії сьогодні – 3200 танків і 4500 БМП і БТР.

Значно збідніла ППО країни. Було розпродано величезну кількість зенітно-ракетних комплексів.

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У 1991 році в України було 1380 бойових літаків. Потреба ЗСУ сьогодні становить 460 літаків. У 2010-12 роках їх кількість була вже всього лише 150 штук.

“Розпродаж” у ЗСУ підтримувався постановою Кабміну від 20 грудня 2000 року Про порядок відчуження та реалізацію військового майна ЗСУ.

Луценко розповів, що середній бойовий літак продавався за 1,5 млн грн, коли на світовому ринку він коштував 140 млн грн.

За фактом розкрадання в ЗСУ планується отримати документи, за якими формувалися списки надлишкового майна.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України спільно з Системою електронних торгів арештованим майном передали у 2018 році на потреби ЗСУ 84 конфіскованих автомобіля.