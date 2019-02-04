У Луганській області затримали бойовика, який вступив в “ЛНР” за порадою друга.

У Луганській області затримали бойовика, який вступив в “ЛНР” за порадою друга, йдеться в повідомленні прес-служби поліції.

36-річний житель Луганської області вступив в “ЛНР” заради заробітку.

Йому обіцяли платити зарплату в розмірі 11,8 тис. рублів (4,5 тис. грн).

Дивіться: Проблеми приходять із туманом: бійці ООС про тактику терористів

У 2016 році чоловік підписав контракт з одним з підрозділів бойовиків і проходив навчання на навчальній базі, яка знаходиться на території колишнього військового ліцею в Луганську.

Із затриманим проводять слідчі дії.

Раніше військові ЗСУ виявили в небі Приазов’я безпілотний літальний апарат і за допомогою радіотехнічних засобів приземлили і вилучили його.