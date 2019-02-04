В Україні введуть нове маркування для харчових продуктів. Президент Петро Порошенко підписав відповідний законопроект.

Закон № 8450 Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів підписав президент України Петро Порошенко, йдеться на сайті Верховної Ради.

Документ зобов’язує всіх виробників забезпечити розбірливість на етикетці, зокрема, мінімальний розмір шрифта, яким пишеться інформація про продукт.

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Обов’язково необхідно буде вказувати інформацію про алергени, використання рафінованої олії та жирів рослинного походження, пальмової олії.

Також на етикетці повинна бути інформація про те, чи піддавався продукт заморожуванню або розморожуванню, а також новий для України підхід до позначення термінів придатності залежно від того, наскільки продукт швидко псується.

Нагадаємо, на українських ринках і в магазинах збільшується кількість фейкового сиру і масла.

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