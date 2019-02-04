Серед тих, хто визначився з вибором, 8,7% виборців готові голосувати за лідера Опозиційного блоку – партії миру і розвитку.

Соцопитування фіксують істотне зростання рейтингу кандидата на пост президента України від Опозиційного блоку – партії миру і розвитку Олександра Вілкула.

Про це свідчать дані дослідження громадської думки, проведеного фондом Українська політика спільно з дослідницькою групою Інституту маркетингу та консалтингу.

Згідно з результатами опитування, якби вибори відбулися в найближчу неділю, за Олександра Вілкула проголосувало б 5,7% виборців (серед тих, хто визначився – 8,7%). Таким чином Вілкул випереджає Юрія Бойка, підтримка якого різко падає після того, як його виключили з Опозиційного блоку (особливо на сході країни, в промислових регіонах). За Бойко зараз готові віддати голоси тільки 5,5% (серед тих, хто визначився – 8,4%).

























Рейтинг Олександра Вілкула істотно виріс – опитування / 6 фотографий

Лідером рейтингу залишається Володимир Зеленський, у нього 12,1% від загального числа виборців (18,5% – від тих, хто визначився). На другому місці з незначним відставанням – Юлія Тимошенко – 11,2% (17,1%). Чинного президента Петра Порошенка готові підтримати 11,1% (16,9%).

Згідно з даними фонду Українська політика, на майбутніх президентських виборах явка складе 53,8%. Ще 24,3% не визначилися зі своїми намірами щодо участі в голосуванні. У той же час 21,9% респондентів заявили, що не збираються брати участі у виборах.

Відповідаючи на питання щодо геополітичного вибору України, більше половини – 52,1% респондентів позитивно ставляться до перспективи членства України в Європейському Союзі, 24,7% налаштовані скептично, а 23,2% не визначилися.

Що стосується НАТО, тільки 44,6% респондентів виступають за членство в Північноатлантичному альянсі, всупереч заявам президента про те, що переважна більшість українців готові стати членами НАТО. Майже третина опитаних (32,9%) категоричні противники членства в НАТО, ще 22,5% не визначилися зі своєю позицією.

Дослідження проводилося з 18 по 31 січня 2019 року в 16 обласних центрах, 4 великих, 11 малих містах, 22 селищах і 27 селах. В ході цього дослідження було опитано 5520 респондентів (похибка +/- 2,5%).

До слова, ЦВК офіційно зареєструвала Олександра Вілкула кандидатом в президенти України від Опозиційного блоку.