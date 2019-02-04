На українських ринках і у магазинах збільшується кількість фейкового сиру.

На українських ринках і в магазинах збільшується кількість фейкового сиру, йдеться в прес-релізі Асоціації виробників молока.

Продажі фейкової продукції вже були зафіксовані в багатьох областях. Останній такий випадок – в Миколаївській області.

В Асоціації попередили, що такий сир продається на вагу за дуже хорошою ціною в 40 грн за кілограм. Він не викликає у покупця підозри, оскільки не має специфічного запаху і у нього приємний смак. Але до молочних продуктів він не має відношення.

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Відзначається, сир складається з рослинного білка, а повинен з молочного. Саме тому фейковий сир не псується тижнями.

Щоб відрізнити підробку від справжнього продукту, помістіть його в молоко. Якщо він розчиниться, тоді це фейковий сир, а якщо ні – справжній.

В Асоціації розповіли, що для виробництва сиру необхідно 6-7 літрів молока, а для рослинного 1,6-1,8 літрів.

Змінити цю ситуацію допоможе прийняття законопроекту 3043-1 Про молоко, молочні і молоковмісні продукти, який вже схвалений Комітетом Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин.

Цей законопроект допоможе впорядкувати сфери маркування та реалізації молоковмісних продуктів, що забезпечить право отримувати повну інформацію про якість продуктів, запобіжить недобросовісній конкуренції на ринку молочних продуктів.

Раніше повідомлялося, що маловідомі виробники вершкового масла частіше підробляють свою продукцію ніж відомі бренди.

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