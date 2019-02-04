Протягом наступних трьох років Дніпропетровська ОДА реконструює близько 100 шкіл області.

Про це заявив радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юрій Голік в інтерв’ю РБК-Україна.

– Ми хочемо, щоб років через три було зроблено близько ста шкіл. І це будуть кращі школи країни. Кожну школу, яку ми робимо, ми розбираємо, немов конструктор Lego, залишаємо стіни, потім її збираємо заново і все переробляємо всередині. Краще було б будувати з нуля, нам так простіше. У місцях, де школа вже є, немає сенсу поруч будувати ще одну. Але якщо ми реконструюємо, то поруч з нею будуємо стадіон і упорядковуємо територію навколо, – сказав Голик.

За словами радника, в кожній школі, яку реконструює ОДА, є інтерактивні дошки, ресурсні кімнати, бук-кросинги, нові комфортні меблі.

При цьому Голик зазначив, що всі школи, які піддаються реконструкції, враховують потреби особливих дітей відповідно до норм інклюзивної освіти. Перша Леді Марина Порошенко, яка через Фонд Петра Порошенка впроваджує в Україні інклюзію, назвала Дніпропетровську ОДА лідером в цьому процесі.

– Першого вересня минулого року Марина Анатоліївна Порошенко, перша леді нашої країни, відкрила школу в Петриківці. Саме вона розвиває інклюзивну освіту, і насправді саме вона зрушила його з мертвої точки, ніхто не приділяв стільки часу інклюзії раніше. Якби не вона, держава ще довго не займалася б цим питанням. Це хороший приклад ролі особистості в історії, – вважає Голик.

У школах області Дніпропетровська ОДА, як правило, ставить двері, які відкриваються натисканням на кнопку, і прибирає пороги для досягнення безбар’єрного входу.

– Ми робимо так: ви під’їжджаєте до дверей школи, натискаєте на кнопку, двері відкрилися, ви заїхали. Там, де є поріг, який заважає проїзду візка, ми прибираємо його. Ми для себе це внутрішніми інструкціями прописали: повинні бути двері з кнопкою і підйомник, – розповів Голик.

Дніпропетровська ОДА спільно з Фондом Петра Порошенка впровадила інклюзивну освіта в 225 школах області з 1000. Голик підкреслює, що завдяки реформі децентралізації, розпочатої за ініціативи президента України, місцева влада отримала більше фінансових ресурсів і свободу у прийнятті рішень по вкладеннях в інфраструктурні проекти.

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До речі, вперше за 110 років в селі Петриківка Дніпропетровської області було реконструйовано початкову школу.