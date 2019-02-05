З 5 лютого Укрзалізниця двічі скоротила кількість поїздів, які курсуватимуть до Москви та інших міст Росії.

Про це рішення повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян у Facebook.

За його словами, з 5 лютого поїзди №24/23 Одеса-Москва-Одеса та №20/19 Харків-Москва-Харків курсуватимуть через день, а не щоденно.

– Зменшення рейсів поїздів до Росії пов’язане зі стрімким падінням пасажиропотоку між країнами. У 2018 році Укрзалізниця перевезла до Росії 772,9 тис. пасажирів, що майже на 20% менше, ніж у 2017 році, – пояснив чиновник.

Омелян наголосив, що українці з кінця літа 2018 року стали значно частіше подорожувати залізничним транспортом до ЄС – на 10% більше, ніж до РФ.

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Нагадаємо, у 2018 році вже було скасовано прямі поїзди та причіпні вагони до Росії з Івано-Франківська, Чернівців, Кременчука та Чернігова.

Фото: Євген Кравцов/Facebook