Підприємство у партнерстві з проектом USAID Муніципальна енергетична реформа в Україні опрацьовують можливість використання нового програмного забезпечення, що дозволить мати актуальну інформацію про роботу системи теплопостачання, оперативніше реагувати на аварійні та позаштатні ситуації.

Нагадаємо, Київтеплоенерго, що стало виконавцем послуг із постачання гарячої води та опалення з травня минулого року, після завершення угоди з ПАТ Київенерго отримує міжнародну допомогу у процесі модернізації схеми теплопостачання столиці.

5-7 лютого у КП Київтеплоенерго спеціалісти проекту USAID Муніципальна енергетична реформа в Україні спільно із представниками польської компанії Globema проводять третій етап навчання із використання програмного забезпечення для моделювання систем центрального теплопостачання. У навчанні окрім співробітників Київтеплоенерго беруть участь колеги-енергетики з Білої Церкви та Запоріжжя.

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Нове програмне забезпечення дасть можливість відтворити на мапі схему теплових мереж міста з усіма об’єктами та інформацією про них: ТЕЦ, котельні, теплові пункти, теплові камери, трубопроводи і навіть засувки на них. Усі зміни у схемі теплових мереж столиці автоматично відображатимуться в режимі онлайн.

Ця геоінформаційна система (ГІС) дозволить підвищити ефективність управління централізованим теплопостачанням міста: виконувати розрахунки параметрів роботи тепломереж, відображати на мапі актуальну інформацію про пошкодження, кількість відключених споживачів та хід виконання ремонтних робіт, координувати дії персоналу під час оперативних перемикань.

Це прискорить роботу аварійно-відновлюваних бригад, сприятиме зниженню втрат теплової енергії і значно підвищить якість теплопостачання.

У рамках проекту USAID Муніципальна енергетична реформа в Україні КП Київтеплоенерго вже отримало сучасний програмний комплекс, на базі якого буде впроваджено ГІС. Наразі спеціалісти КП Київтеплоенерго займаються адаптацією програмного комплексу до потреб міста.

Нагадаємо, бюджет Києва на цей рік збільшено до 55 млрд грн.