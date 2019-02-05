PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Погода в Україні на сьогодні, 5 лютого (КАРТА)/

Погода в Україні на сьогодні, 5 лютого (КАРТА)

В Україні сьогодні, 5 лютого, без опадів, невеликий мокрий сніг можливий лише на Прикарпатті, Закарпатті та півночі.

Погода в Украине

Прогноз погоди на сьогодні, 5 лютого, публікує Укргідрометцентр.

Вдень у південних, центральних та східних областях туман, у північних – на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-східний – до 5-10 м/с.

Температура протягом доби – від 3° тепла до 2° морозу.

На півдні вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, в Криму – до 14°.

У Києві сьогодні мокрий сніг, протягом дня 1-3° вище нуля.

Читайте: Якою буде погода у лютому – прогноз Гідрометцентру

До речі, став відомий прогноз на перший місяць весни.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка