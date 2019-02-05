Політолог Андрій Золотарьов розповів про так звану соціологічну війну і маніпуляції з рейтингами.

Про це він говорив в інтерв’ю UKRLIFEtv.

Говорячи про стратегічну помилку команди Порошенка, політолог зазначив, що вони промаркували Зеленського як перспективного кандидата.

На думку експерта, Зеленський сприймається зовсім по-іншому, ніж його конкурент, що і визначило його високий рейтинг, і всі нападки на нього абсолютно марні. Що стосується цифр, то відрив Тимошенко від Зеленського сьогодні оцінюється політологом на межі статистичної похибки. Порошенко відстає від лідерів гонки приблизно на 5-7%.

Що стосується єдиного кандидата від південного сходу. Говорячи про Бойка, Золотарьов сумнівається, що у нього є можливість змагатись у другому турі з трійкою лідерів.

Читайте: Президентські вибори 2019: визнач свого фаворита

Більш того, рейтинг Бойка, на його думку, падає, а ось Вілкула – зростає. Відбувається це тому, що їх електорат завжди голосував за бренд, а не за особистість, на відміну від тієї ж Батьківщини. І Бойко не був тим паровозом, який тягнув Опоблок. Скоріше було навпаки.

Тепер, коли Бойко пішов в політичну силу Медведчука (він робить такі висновки про лідерство на основі того, що на з’їзді Медведчук виступав 27 хв, а Бойко – 7), абсолютно очевидно, що Бойко – статист проекту, на відміну від Медведчука, який став його розпорядником. Промисловці Запоріжжя і Дніпра, безумовно, підтримують Вілкула, тому за прогнозами експерта, його рейтинг буде зростати.

Що ж стосується інших, то відмова Вакарчука, до прикладу, зіграє на руку Зеленському. Це електорат проти всіх, але у нього мала мобілізаційність. Підтримують шоуменів багато, але ось приходити і голосувати за них готові тільки 32%.

Чого не скажеш про мобілізований електорат Тимошенко. На погляд Золотарьова, Тимошенко варто зробити акцент не на темах Порошенка, а на його слабких місцях – комунальних тарифах і корупції.

Нагадаємо, 3 лютого, у ЦВК закінчився прийом документів для реєстрації кандидатів у президенти